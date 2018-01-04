В Сети обнародованы снимки смартфона Google Pixel 3 на Android 9.0
На просторах Сети обнародованы неофициальные снимки нового смартфона Google Pixel 3, функционирующего на базе ОС Android 9.0. Ожидается, что устройство выпустят сразу в двух комплектациях.
Эксперты отмечают, что новую прошивку Android 9.0 следует считать одной из главных особенностей Google Pixel 3. Представители американской компании выпустили обновление ОС в первую очередь именно для своего устройства. Флагманский девайс может обзавестись AMOLED-экраном, а также предусмотрено защитное стекло Gorilla Glass 6. Функционировать гаджет должен на базе чипа Snapdragon 845, имеющего восемь ядер. В доступе для граждан появится версия с 4 ГБ ОЗУ, а также с 6 ГБ “оперативки”.
Основная камера у Google Pixel 3 окажется двойной, а разрешение матрицы достигнет показателя в 16 Мп. Ожидается, что официальный анонс смартфона пройдет не ранее второй половины 2018, а старт продаж состоится не ранее конца этого года. Никаких сведений о стоимости устройства от бренда Google пока от источников не поступало.
Эксперты отмечают, что новую прошивку Android 9.0 следует считать одной из главных особенностей Google Pixel 3. Представители американской компании выпустили обновление ОС в первую очередь именно для своего устройства. Флагманский девайс может обзавестись AMOLED-экраном, а также предусмотрено защитное стекло Gorilla Glass 6. Функционировать гаджет должен на базе чипа Snapdragon 845, имеющего восемь ядер. В доступе для граждан появится версия с 4 ГБ ОЗУ, а также с 6 ГБ “оперативки”.
Основная камера у Google Pixel 3 окажется двойной, а разрешение матрицы достигнет показателя в 16 Мп. Ожидается, что официальный анонс смартфона пройдет не ранее второй половины 2018, а старт продаж состоится не ранее конца этого года. Никаких сведений о стоимости устройства от бренда Google пока от источников не поступало.
Автор: Марина Вебер