Китай создаст технопарк за $2,1 млрд для разработки искусственного интеллекта
Китай выделил на создание технопарка $2,1 млрд. В нем будут вестись работы по созданию искусственного интеллекта, а также разработки в сфере облачных вычислений. Сам технопарк расположится на территории Пекина.
Как отмечается в сообщении агентства «Синьхуа», технопарк разместят в пекинском пригороде Мэньтоугоу. На создание всей инфраструктуры потребуется порядка пяти лет. Планируется разместить в технопарке 400 компаний. Исследования, разработки и продукция, которая будет производиться в указанной зоне, в финансовом эквиваленте составит приблизительно 50 млрд юаней ежегодно, указывается в прогнозе.
В июле минувшего года власти КНР представили планы, в соответствии с которыми Китай к 2030-му обязан занять место мирового лидера в сегменте искусственного интеллекта, тогда как объем отрасли окажется больше 1 трлн юаней. Пекин рассчитывает реализовать масштабный прорыв в данной сфере к 2025-му году наряду с его монетизацией.
Как отмечается в сообщении агентства «Синьхуа», технопарк разместят в пекинском пригороде Мэньтоугоу. На создание всей инфраструктуры потребуется порядка пяти лет. Планируется разместить в технопарке 400 компаний. Исследования, разработки и продукция, которая будет производиться в указанной зоне, в финансовом эквиваленте составит приблизительно 50 млрд юаней ежегодно, указывается в прогнозе.
В июле минувшего года власти КНР представили планы, в соответствии с которыми Китай к 2030-му обязан занять место мирового лидера в сегменте искусственного интеллекта, тогда как объем отрасли окажется больше 1 трлн юаней. Пекин рассчитывает реализовать масштабный прорыв в данной сфере к 2025-му году наряду с его монетизацией.
Автор: Валерий Антонов