Ученые: На Юпитере никогда не возникнут волны для серфинга
Ученые, работавшие на базе университета Лестера (Англия), доказали, что на Юпитере ни при каких условиях не возникнут волны, подходящие для серфинга или гребли на каяке (вид байдарки). Материалы исследования появились в издании Physics Special Topics.
Ученым удалось рассчитать гидравлический прыжок на разных планетах. При данном физическом явлении вода подпрыгивает, когда бурный поток затихает. Подобный процесс на Земле происходит при переливе воды через плотину.
Исследователи рассчитали для каждой планеты число Фруда, характеризующее движение газов или жидкостей, длину и высоту волн. Если число окажется меньше единицы, то прыжок не возникнет. Оказалось, каякерам ничего не светит только на Юпитере.
Ранее ученые рассказали о штормах на Юпитере.
Ученым удалось рассчитать гидравлический прыжок на разных планетах. При данном физическом явлении вода подпрыгивает, когда бурный поток затихает. Подобный процесс на Земле происходит при переливе воды через плотину.
Исследователи рассчитали для каждой планеты число Фруда, характеризующее движение газов или жидкостей, длину и высоту волн. Если число окажется меньше единицы, то прыжок не возникнет. Оказалось, каякерам ничего не светит только на Юпитере.
Ранее ученые рассказали о штормах на Юпитере.
Автор: Джанабилова Татьяна П