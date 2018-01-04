Ученые: Частый секс может стать причиной разлуки
Исследователи из Университета психологии в Нью-Йорке рассказали, что слишком частый секс может стать причиной проблем в отношениях и даже разлуки. По словам специалистов, половые акты с одним и тем же партнером могут вызывать привыкание, из-за чего близость не будет приносить никакого удовольствия.
«Регулярные половые акты не должны быть слишком навязчивыми. Особенно не стоит уговаривать своего партнера на секс, так как подобная близость может завершиться размолвкой или даже расставанием. В то же время не стоит откладывать супружеский долг на потом. Особенно это касается представителей мужского пола, которые часто пренебрегают желаниями женщины», - рассказал Скотт Кэрол из Университета психологии в Нью-Йорке.
По словам специалиста, для женщин половой акт является не только физиологической, но и психологической потребностью. Из-за недостатка близости представительница прекрасного пола может начать чувствовать себя недостаточно привлекательной, что приведет к образованию многочисленных комплексов.
Психологи отмечают, что интимная близость создает иллюзию духовного родства, но на самом деле является всего лишь потребностью. По словам ученых, подобной тонкостью стоит пренебрегать, так как она может стать причиной разрыва и других проблем в отношениях.
«Регулярные половые акты не должны быть слишком навязчивыми. Особенно не стоит уговаривать своего партнера на секс, так как подобная близость может завершиться размолвкой или даже расставанием. В то же время не стоит откладывать супружеский долг на потом. Особенно это касается представителей мужского пола, которые часто пренебрегают желаниями женщины», - рассказал Скотт Кэрол из Университета психологии в Нью-Йорке.
По словам специалиста, для женщин половой акт является не только физиологической, но и психологической потребностью. Из-за недостатка близости представительница прекрасного пола может начать чувствовать себя недостаточно привлекательной, что приведет к образованию многочисленных комплексов.
Психологи отмечают, что интимная близость создает иллюзию духовного родства, но на самом деле является всего лишь потребностью. По словам ученых, подобной тонкостью стоит пренебрегать, так как она может стать причиной разрыва и других проблем в отношениях.
Автор: Махов Артем