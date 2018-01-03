В ХМАО при столкновении 2-х легковых авто погибли 10 человек
В Югре о время столкновения 2-х легковых авто скончались 10 человек. О трагическом ДТП в ХМАО сообщили СМИ со ссылкой на экстренные службы города.
В соответствии с последними данными, ДТП случилось на удалении в 40 км от Талинки. «На 158-м километре автодорожной линии, соединяющей Ханты-Мансийск и Советский произошло столкновение двух легковых авто. По предварительным данным, скончались 10 человек, среди которых были 4 ребенка», - сообщил источник.
Отмечается, что авто столкнулись «лоб в лоб». В соответствии с имеющейся версией, водитель одного из легкового авто не сумел удержать транспорт под контролем. Причины аварии определяются работниками ГИБДД. По месту ДТП провели работы сотрудники экстренных служб.
В соответствии с последними данными, ДТП случилось на удалении в 40 км от Талинки. «На 158-м километре автодорожной линии, соединяющей Ханты-Мансийск и Советский произошло столкновение двух легковых авто. По предварительным данным, скончались 10 человек, среди которых были 4 ребенка», - сообщил источник.
Отмечается, что авто столкнулись «лоб в лоб». В соответствии с имеющейся версией, водитель одного из легкового авто не сумел удержать транспорт под контролем. Причины аварии определяются работниками ГИБДД. По месту ДТП провели работы сотрудники экстренных служб.
Автор: Валерий Антонов