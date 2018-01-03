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Тина Канделаки посоветовала скорее начат сжигать жир после праздников
Тина Канделаки порекомендовала поклонникам как можно быстрее начать сжигать жир после новогодних праздников. По ее словам, за 10 дней многие сильно поправились, ввиду чего определено стоит задуматься о походе в спортивный зал или диете.

Тина Канделаки посоветовала скорее начат сжигать жир после праздников


«Мне очень нравится наблюдать за тем, как мои друзья полнеют на глазах после новогодних праздников. Это выглядит странно, но забавно. Мы все много съели и съедим за праздничные каникулы, ввиду чего должны заботиться о том, как мы будем все это сжигать. Я уже готовлюсь к интенсивным занятиям, хотя не особо радовала себя за новогодним столом», - написала Канделаки под новым снимком. На фотографии она позирует в легком вечернем платье, в котором, по всей видимости, предпочитает проводить время в праздничные дни.

Поклонники отметили, что телеведущая отлично выглядит, а по возрасту ей можно дать не более 20 лет. Сама Канделаки также рассказала о плане тренировок, который она разработала заранее. Она порекомендовала начать жиросжигание с продолжительных пробежек и незначительных нагрузок. Ее публикация за считанные минуты собрала более 30 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 17:04
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