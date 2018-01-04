"Дом-2": Сергей Кучеров разбавил новогоднюю ленту летними кадрами
Сергей Кучеров разбавил новогоднюю ленту летними кадрами, сделанными на сказочно красивом острове. Соответствующий пост участник проекта "Дом-2" разместил в микроблоге Instagram.
На видео Кучеров демонстрирует прекрасное телосложение, спортивный торс с кубиками и роскошную жизнь на вилле, расположенной в пальмовом лесу. За кольцом вечно зеленых деревьев синеет бескрайний Индийский океан. Камера плавно переходит от звезды, плавающей в бассейне, к красотам Сейшельских островов. В комментарии к посту Кучеров попросил подписчиков рассказать о подарках, полученных на Новый год.
"Болеем за вас с Юлей", "Серёнь, это не подкат, но ты классный мужчина", "Брутальный", "Желаю вам настоящей любви", - писали фанаты. Остальные подписчики не стали расхваливать Кучерова и рассказали о своих новогодних подарках.
Ранее Кучеров избил Ефременкову.
На видео Кучеров демонстрирует прекрасное телосложение, спортивный торс с кубиками и роскошную жизнь на вилле, расположенной в пальмовом лесу. За кольцом вечно зеленых деревьев синеет бескрайний Индийский океан. Камера плавно переходит от звезды, плавающей в бассейне, к красотам Сейшельских островов. В комментарии к посту Кучеров попросил подписчиков рассказать о подарках, полученных на Новый год.
"Болеем за вас с Юлей", "Серёнь, это не подкат, но ты классный мужчина", "Брутальный", "Желаю вам настоящей любви", - писали фанаты. Остальные подписчики не стали расхваливать Кучерова и рассказали о своих новогодних подарках.
Ранее Кучеров избил Ефременкову.
Автор: Джанабилова Татьяна П