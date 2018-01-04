"Дом-2": Екатерина Токарева и Юрий Слободян переехали жить в Польшу
Екатерина Токарева и Юрий Слободян переехали жить в Познан (Польша). О планах на будущее экс-участница проекта "Дом-2" рассказала в микроблоге Instagram.
На последнем фото влюбленные запечатлены около новогодней ели. Снимок наполнен романтикой и нежностью двух любящих сердец друг к другу. В комментарии Токарева рассказала: "Мы хотим пожить спокойно, чтобы люди не ассоциировали нас с проектом. У нас есть недвижимость в России, но это не мешает нам покупать квартиры в Польше и Одессе. Лучше иметь что-то, чем остаться ни с чем".
Многие пользователи с трудом узнали Слободяна и Токареву, которые давно ушли с проекта. Паре, которая сумела сохранить любовь спустя годы, пожелали счастья и успехов.
На последнем фото влюбленные запечатлены около новогодней ели. Снимок наполнен романтикой и нежностью двух любящих сердец друг к другу. В комментарии Токарева рассказала: "Мы хотим пожить спокойно, чтобы люди не ассоциировали нас с проектом. У нас есть недвижимость в России, но это не мешает нам покупать квартиры в Польше и Одессе. Лучше иметь что-то, чем остаться ни с чем".
Многие пользователи с трудом узнали Слободяна и Токареву, которые давно ушли с проекта. Паре, которая сумела сохранить любовь спустя годы, пожелали счастья и успехов.
Автор: Джанабилова Татьяна П