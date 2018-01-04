Ученые создали металинзу, воспринимающую все цвета радуги
Ученые, которые работают в Гарвардском университете, создали необычную металинзу, которая воспринимает все основные цвета радуги. Эта новая оптическая система может реагировать на весь спектр благодаря наноструктурам, отражающим и преломляющим свет.
Металинзе не нужно, как обычной, выстраивать все по геометрическим законам, чтобы получилось полноценное восприятие радужных цветов. Ранее ученые не могли создать такую высококачественную оптическую систему, но специалисты из Гарварда нашли оптимальное решение важной проблемы. Капассо и группа ученых использовали для этого нанопленку диоксида титана. Если наносить на нее структуры конкретных размеров или форм, то линза начнет воспринимать волны с разнообразной длиной.
Важность открытия состоит в том, что металинзы дешевле производить, чем простые линзы, и этот процесс происходит намного проще. Благодаря ученым из Гарварда намечается прорыв в области оптики.
Металинзе не нужно, как обычной, выстраивать все по геометрическим законам, чтобы получилось полноценное восприятие радужных цветов. Ранее ученые не могли создать такую высококачественную оптическую систему, но специалисты из Гарварда нашли оптимальное решение важной проблемы. Капассо и группа ученых использовали для этого нанопленку диоксида титана. Если наносить на нее структуры конкретных размеров или форм, то линза начнет воспринимать волны с разнообразной длиной.
Важность открытия состоит в том, что металинзы дешевле производить, чем простые линзы, и этот процесс происходит намного проще. Благодаря ученым из Гарварда намечается прорыв в области оптики.
Автор: Ирина Доброва