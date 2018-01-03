В интернете заподозрили подмену таксы Рогозина после эксперимента с кислородосодержащей жидкостью
В интернете усомнились в достоверности фотоснимка вице-премьера Рогозина с таксой по кличке Николас. Животное использовалось для теста кислородосодержащей жидкости. Фото чиновника с супругой и двумя псами было размещено на его странице в микроблоге Twitter. В подписи он поздравил всех с Новым годом.
Пользователь с ником Rigsector сравнил собаку на новом фото с той, что была снята во врем необычного эксперимента. В соответствии с его мнением, это разные животные. В качестве доказательства он указал на отличия в пятнах на левой стороне морды питомца. Помимо этого, он посчитал неидентичными формы лап и морды.
Пользователь сделал вывод, что Николас в действительности скончался после участия в проверке инновационной жидкости. Другие комментаторы придерживаются разных мнений. Одни уверились в подмене животного, тогда как иные призвали найти более реальные доказательства. Последние иронически высказали, что поворот головы превратил собаку в совершенно новое животное.
Пользователь с ником Rigsector сравнил собаку на новом фото с той, что была снята во врем необычного эксперимента. В соответствии с его мнением, это разные животные. В качестве доказательства он указал на отличия в пятнах на левой стороне морды питомца. Помимо этого, он посчитал неидентичными формы лап и морды.
Пользователь сделал вывод, что Николас в действительности скончался после участия в проверке инновационной жидкости. Другие комментаторы придерживаются разных мнений. Одни уверились в подмене животного, тогда как иные призвали найти более реальные доказательства. Последние иронически высказали, что поворот головы превратил собаку в совершенно новое животное.
Автор: Валерий Антонов