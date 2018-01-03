Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Общество

В интернете заподозрили подмену таксы Рогозина после эксперимента с кислородосодержащей жидкостью
В интернете усомнились в достоверности фотоснимка вице-премьера Рогозина с таксой по кличке Николас. Животное использовалось для теста кислородосодержащей жидкости. Фото чиновника с супругой и двумя псами было размещено на его странице в микроблоге Twitter. В подписи он поздравил всех с Новым годом.

В интернете заподозрили подмену таксы Рогозина после эксперимента с кислородосодержащей жидкостью


Пользователь с ником Rigsector сравнил собаку на новом фото с той, что была снята во врем необычного эксперимента. В соответствии с его мнением, это разные животные. В качестве доказательства он указал на отличия в пятнах на левой стороне морды питомца. Помимо этого, он посчитал неидентичными формы лап и морды.

Пользователь сделал вывод, что Николас в действительности скончался после участия в проверке инновационной жидкости. Другие комментаторы придерживаются разных мнений. Одни уверились в подмене животного, тогда как иные призвали найти более реальные доказательства. Последние иронически высказали, что поворот головы превратил собаку в совершенно новое животное.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 17:33
Читайте также
Загрузка...
Ксения Собчак рассказала об очередях в ее штаб в
Экс-фотограф Барака Обамы показал “ядерную
Сбербанк уведомил о ликвидации системы по
Во время выступления в Киеве Виталий Кличко забыл
На катке на ВДНХ пройдет костюмированный
В России из-за густого тумана приостановила
Трамп пообещал «огромную поддержку» протестующим
В интернете заподозрили подмену таксы Рогозина
Журналисты американских СМИ раскритиковали СБУ за
Жительница Воронежа пожаловалась на опасную
The DeathList: В 2018 году может умереть Джордж
Глава МИД ФРГ считает конфликт на Украине
Добавление комментария
Последние новости
03.01, 19:59 Тарасов и Костенко повторили снимок футболиста с Бузовой
03.01, 19:51 Электрички на Белорусском направлении в Москве могут
03.01, 19:42 Новое поколение Nokia 6 получит процессор Snapdragon 630
03.01, 19:30 Ксения Собчак рассказала об очередях в ее штаб в Москве
03.01, 19:26 Samsung покажет на CES 2018 изогнутый монитор для MacBook
03.01, 19:15 Экс-фотограф Барака Обамы показал “ядерную кнопку”
03.01, 19:06 В Украине поврежден памятник участникам конфликта в
03.01, 18:56 В Сети пользователи обсуждают видео с дымящейся в
03.01, 18:49 Сбербанк уведомил о ликвидации системы по отмыванию
03.01, 18:41 В Греции потерпел крушение принадлежащий ВВС учебный
03.01, 18:30 Во время выступления в Киеве Виталий Кличко забыл
03.01, 18:21 В Дании у коллекционера украли самую дорогую бутылку
03.01, 18:20 Представлен гоночный хэтчбек Peugeot 308 за 109 тысяч
03.01, 18:10 На катке на ВДНХ пройдет костюмированный рождественский
03.01, 18:01 В России из-за густого тумана приостановила работу
03.01, 17:53 Трамп пообещал «огромную поддержку» протестующим в Иране
03.01, 17:43 Голую модель plus-size назвали «грудой жира» из-за
03.01, 17:33 В интернете заподозрили подмену таксы Рогозина после
03.01, 17:22 Журналисты американских СМИ раскритиковали СБУ за
03.01, 17:15 Жительница Воронежа пожаловалась на опасную детскую