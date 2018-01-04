Ученые: Отсутствие контроля эмоций является главной причиной стресса
Исследователи из Нью-Йорка установили, что люди, которые постоянно испытывают стресс, не могут контролировать свои эмоции. По словам специалистов, именно полностью раскрепощенное поведение является причиной нервных срывов и даже депрессии.
Группа исследователей из Нью-Йоркского университета под руководством Элизабет Фелпс провела масштабный опыт, в котором приняли участие в общей сложности 85 человек. Специалистам удалось установить, что наиболее открытые и эмоциональные люди чаще всего подвержены стрессам и другим проблемам с нервной системой.
«Человек, который не сдерживает себя, имеет риск постоянно находиться под воздействием стрессов. Из-за того, что индивид не может контролировать свои эмоции, он чувствует напряжение, которое выливается негативом в отношении окружающих. Кроме того, в данном случае не исключается и развитие депрессии из-за постоянных расстройств», - сообщили американские специалисты.
По словам ученых, за стрессы отвечает префронтальная кора головного мозга. Из-за ее неправильной работы человек может постоянно чувствовать перевозбуждение, связанное с необходимостью продемонстрировать даже самые скрытые эмоции всем окружающим.
Группа исследователей из Нью-Йоркского университета под руководством Элизабет Фелпс провела масштабный опыт, в котором приняли участие в общей сложности 85 человек. Специалистам удалось установить, что наиболее открытые и эмоциональные люди чаще всего подвержены стрессам и другим проблемам с нервной системой.
«Человек, который не сдерживает себя, имеет риск постоянно находиться под воздействием стрессов. Из-за того, что индивид не может контролировать свои эмоции, он чувствует напряжение, которое выливается негативом в отношении окружающих. Кроме того, в данном случае не исключается и развитие депрессии из-за постоянных расстройств», - сообщили американские специалисты.
По словам ученых, за стрессы отвечает префронтальная кора головного мозга. Из-за ее неправильной работы человек может постоянно чувствовать перевозбуждение, связанное с необходимостью продемонстрировать даже самые скрытые эмоции всем окружающим.
Автор: Махов Артем