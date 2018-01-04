Пользователи соцсетей сравнили платье Меланьи Трамп с занавеской
Пользователи соцсетей сравнили платье Меланьи Трамп с занавеской. Супруга президента США появилась на новогодней вечеринке в Мар-а-Лаго в розовом наряде с вышитыми цветами.
Интернет-пользователи написали в Twitter, что платье от Erdem видели в магазине люксовой одежды Browns за 5500 долларов. Народу не понравилось все, от блестящей ткани до цветочных туфель на шпильке, подобранных первой леди к наряду.
«Она специально надела китайскую скатерть или занавеску, чтобы отвлечь внимание от пополневшего Трампа», - писали комментаторы.
Ранее СМИ обсуждали бальный наряд Меланьи Трамп.
Интернет-пользователи написали в Twitter, что платье от Erdem видели в магазине люксовой одежды Browns за 5500 долларов. Народу не понравилось все, от блестящей ткани до цветочных туфель на шпильке, подобранных первой леди к наряду.
«Она специально надела китайскую скатерть или занавеску, чтобы отвлечь внимание от пополневшего Трампа», - писали комментаторы.
Ранее СМИ обсуждали бальный наряд Меланьи Трамп.
Автор: Джанабилова Татьяна П