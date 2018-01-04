Пэрис Хилтон подарили кольцо за 2 миллиона долларов
Пэрис Хилтон получила от своего бойфренда Криса Зилка подарок в виде кольца за 2 миллиона долларов. По словам самой актрисы и светской львицы, ее молодой человек сделал ей предложение на курорте в Аспене.
«Я не могу передать всю радость, которую я испытала при этом знаменательном для меня событии. Кольцо было подобрано настолько тщательно под мои вкусы, что я не могла ничего сказать в ответ, когда услышала предложение стать супругой Зилка. Он был очень романтичным и милым», - рассказала Хилтон в интервью по возвращению с отдыха.
По словам звезды, стоимость кольца составила примерно 2 миллиона долларов, однако большая часть этой суммы отошла ювелирам за проделанную работу. Изделие украшено 20-каратным бриллиантом грушевидной огранки и более мелкими камнями по бокам. Зилк выбирал кольцо очень тщательно, так как Хилтон однажды заявила, что не собирается давать согласие молодому человеку, который подарит ей плохое и безвкусное украшение. По информации от западной прессы, светская львица все же приняла предложение от актера, однако о дате свадьбы пока ничего не известно.
«Я не могу передать всю радость, которую я испытала при этом знаменательном для меня событии. Кольцо было подобрано настолько тщательно под мои вкусы, что я не могла ничего сказать в ответ, когда услышала предложение стать супругой Зилка. Он был очень романтичным и милым», - рассказала Хилтон в интервью по возвращению с отдыха.
По словам звезды, стоимость кольца составила примерно 2 миллиона долларов, однако большая часть этой суммы отошла ювелирам за проделанную работу. Изделие украшено 20-каратным бриллиантом грушевидной огранки и более мелкими камнями по бокам. Зилк выбирал кольцо очень тщательно, так как Хилтон однажды заявила, что не собирается давать согласие молодому человеку, который подарит ей плохое и безвкусное украшение. По информации от западной прессы, светская львица все же приняла предложение от актера, однако о дате свадьбы пока ничего не известно.
Автор: Махов Артем