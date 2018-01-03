Во Франции доступ туристов на Эйфелеву башню закрыт из-за сильного ветра
В Париже (Франция) доступ туристов на территорию Эйфелевой башни временно закрыт из-за усиливающегося ветра. Непогода опустилась на город утром 3 января.
Как рассказали в Управлении по эксплуатации башни, сегодня ночью у вершины конструкции скорость ветра достигала 41,7 м/сек. Для безопасности граждан решено временно запретить подъем на сооружение. Из-за непогоды закрыты скверы и парки. Предприняты все меры, позволяющие не допустить роста жертв от урагана «Элеанор». Сейчас от стихии пострадали девять человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.
Ранее башню закрывали из-за Дональда Трампа.
Как рассказали в Управлении по эксплуатации башни, сегодня ночью у вершины конструкции скорость ветра достигала 41,7 м/сек. Для безопасности граждан решено временно запретить подъем на сооружение. Из-за непогоды закрыты скверы и парки. Предприняты все меры, позволяющие не допустить роста жертв от урагана «Элеанор». Сейчас от стихии пострадали девять человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.
Ранее башню закрывали из-за Дональда Трампа.
Автор: Джанабилова Татьяна П