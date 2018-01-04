Мария Кожевникова поучаствовала в романтической фотосессии с мужем
Мария Кожевникова приняла участие в романтической фотосессии со своим супругом, бизнесменом Евгением Васильевым. Соответствующий ролик экс-звезда “Универа” разместила на своей странице в Instagram.
Несмотря на то, что в браке Мария Кожевникова состоит с 2013 года, ее муж не является публичной личностью, стараясь избегать камер и разговоров о личной жизни. Однако накануне Евгений все же согласился принять участие в съемке для издания Hello, где также засветились сыновья пары. Мужчина позировал, будучи облаченным в костюм, а Кожевникова перед объективом появилась в длинном платье. Кроме того, пара ответила на несколько вопросов об их отношениях.
В соцсети актриса призналась, что это единственный раз, когда Васильев дал согласие на фотосессию, и она ценит в муже то, что он не любит публичность. “Безусловная любовь”, — подписала совместный с супругом снимок Мария Кожевникова. Поклонники теледивы пришли в восторг от романтической съемки пары, отметив, что влюбленные отлично смотрятся вместе.
Несмотря на то, что в браке Мария Кожевникова состоит с 2013 года, ее муж не является публичной личностью, стараясь избегать камер и разговоров о личной жизни. Однако накануне Евгений все же согласился принять участие в съемке для издания Hello, где также засветились сыновья пары. Мужчина позировал, будучи облаченным в костюм, а Кожевникова перед объективом появилась в длинном платье. Кроме того, пара ответила на несколько вопросов об их отношениях.
В соцсети актриса призналась, что это единственный раз, когда Васильев дал согласие на фотосессию, и она ценит в муже то, что он не любит публичность. “Безусловная любовь”, — подписала совместный с супругом снимок Мария Кожевникова. Поклонники теледивы пришли в восторг от романтической съемки пары, отметив, что влюбленные отлично смотрятся вместе.
Автор: Марина Вебер