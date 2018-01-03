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Трамп пообещал «огромную поддержку» протестующим в Иране
Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать поддержу всем протестующим в Иране. По его словам, соответствующее решение будет принято «в надлежащее время».

Трамп пообещал «огромную поддержку» протестующим в Иране


Американский президент также сообщил, что намерен лично мониторить все происходящее в стране, так как сильно переживает за граждан Ирана. По словам Трампа, он очень уважает мнение народа, ввиду чего готов оказать поддержку согласно норм международного права и других документов.

«Вы увидите огромную поддержку США в ближайшее время. Мы имели прецеденты такого рода, и правительства нередко делали все возможное для подавления бунтов. Человек имеет право на выражение собственного мнения, ввиду чего может выходить на митинги всегда», - заявил Трамп.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 17:53
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