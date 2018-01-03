Shelby Super Сars показала тизер гиперкара Tuatara
Автомобилестроительная компания Shelby Super Сars показала сегодня, 3 января, тизер серийной версии гиперкара, получившего название Tuatara. На изображении красуется засекреченная передняя часть авто.
Концептуальная версия гиперкара была презентована Shelby Super Сars почти 10 лет назад. Инженеры автопроизводителя оснастили автомобиль битурбированной V-образной «восьмеркой», объем которой составляет 6,9 литров. Предполагалось, что концепт сможет обеспечить 1 350 «лошадей». Руководство компании обещало серийное производство модели Tuatara еще три года назад, но гиперкар так и не сошел с конвейера.
Shelby Super Сars неоднократно заявляла, что их авто являются лидерами по скорости, не знающими конкурентов. Концепт Ultimate Aero стал серийной моделью и автопроизводитель выпустил узкий тираж машин. Действительно, авто получилось быстрым, развивая 412 км/ч. Конкуренцию этой модели мог составить только гиперкар Veyron Super Sport от французского автозавода Bugatti.
Концептуальная версия гиперкара была презентована Shelby Super Сars почти 10 лет назад. Инженеры автопроизводителя оснастили автомобиль битурбированной V-образной «восьмеркой», объем которой составляет 6,9 литров. Предполагалось, что концепт сможет обеспечить 1 350 «лошадей». Руководство компании обещало серийное производство модели Tuatara еще три года назад, но гиперкар так и не сошел с конвейера.
Shelby Super Сars неоднократно заявляла, что их авто являются лидерами по скорости, не знающими конкурентов. Концепт Ultimate Aero стал серийной моделью и автопроизводитель выпустил узкий тираж машин. Действительно, авто получилось быстрым, развивая 412 км/ч. Конкуренцию этой модели мог составить только гиперкар Veyron Super Sport от французского автозавода Bugatti.
Автор: Ирина Доброва