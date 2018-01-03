В России из-за густого тумана приостановила работу Керченская переправа
3 января, с утра, в России из-за густого и не рассеивающегося тумана приостановила работу известная Керченская паромная переправа, соединяющая два крупных региона - Кубань и Крым. Сведения предоставлены пресс-службой компании «Морская дирекция».
«Мы призываем водителей отказаться от поездок до нормализации погоды. Сейчас на переправу опустился туман, видимость ограничена, паромное сообщение невозможно», - говорится в сообщении.
Керченская переправа служит крупнейшим в мире паромным перевозчиком, транспортирующим из Кубани в Крым и обратно ж/д вагоны, автомобили, пассажиров.
Напомним, аналогичная ситуация наблюдалась на переправе в октябре прошлого года.
«Мы призываем водителей отказаться от поездок до нормализации погоды. Сейчас на переправу опустился туман, видимость ограничена, паромное сообщение невозможно», - говорится в сообщении.
Керченская переправа служит крупнейшим в мире паромным перевозчиком, транспортирующим из Кубани в Крым и обратно ж/д вагоны, автомобили, пассажиров.
Напомним, аналогичная ситуация наблюдалась на переправе в октябре прошлого года.
Автор: Джанабилова Татьяна П