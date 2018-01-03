Представлен гоночный хэтчбек Peugeot 308 за 109 тысяч евро
Французский бренд разработал гоночный хэтчбек Peugeot 308, чья стоимость составит порядка 109 тысяч евро. Модель создавалась непосредственно для участия в чемпионате WTCR.
Помимо вышеупомянутых состязаний, спортивный Peugeot 308 также примет участие в суточных марафонах и международных сериях CER, VLN, BGDC и CITE. Построено авто на базе “горячего” хэтча 308 GTi, а отличия проявляются в расширенной колее, более развитом аэродинамическом обвесе и, кроме того, настраиваемой подвеске. Под капотом гоночного Peugeot 308 установлен мотор на 1.6 литра, способный генерировать порядка 350 лошадиных сил при крутящем моменте в 420 Нм. Привод у хэтчбека передний, а трансмиссия представлена секвентальной КПП на шесть диапазонов.
Кроме того, авто оснастили дисками на 18 дюймов, а еще оно может преодолеть до 5 тысяч “боевых” км, что вдвое больше, нежели необходимо для WTCR. Эксплуатация Peugeot 308 обойдется примерно в 4,5 евро за один км, пока суммарная стоимость гоночного хэтчбека составит около 109 тысяч евро.
Помимо вышеупомянутых состязаний, спортивный Peugeot 308 также примет участие в суточных марафонах и международных сериях CER, VLN, BGDC и CITE. Построено авто на базе “горячего” хэтча 308 GTi, а отличия проявляются в расширенной колее, более развитом аэродинамическом обвесе и, кроме того, настраиваемой подвеске. Под капотом гоночного Peugeot 308 установлен мотор на 1.6 литра, способный генерировать порядка 350 лошадиных сил при крутящем моменте в 420 Нм. Привод у хэтчбека передний, а трансмиссия представлена секвентальной КПП на шесть диапазонов.
Кроме того, авто оснастили дисками на 18 дюймов, а еще оно может преодолеть до 5 тысяч “боевых” км, что вдвое больше, нежели необходимо для WTCR. Эксплуатация Peugeot 308 обойдется примерно в 4,5 евро за один км, пока суммарная стоимость гоночного хэтчбека составит около 109 тысяч евро.
Автор: Марина Вебер