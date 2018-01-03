На катке на ВДНХ пройдет костюмированный рождественский бал
На ВДНХ каток станет местом проведения костюмированного рождественского бала. Мероприятие будет проведено 7 января. На льду разместят рождественский город, в котором можно будет не только прокатиться на коньках, но и станцевать вальс. Встречать гостей станут лакеи в ливреях, выдающие гостям бархатные маски.
«Традиционно Рождество ассоциируется со снегом, волшебством, праздником, но в прошлом это были и костюмированные балы. Таким образом, мы пришли к мнению, что рождественский вальс станет основной темой праздника текущего года на основном катке государства», — отмечается в сообщении пресс-центра ВДНХ.
Специально для мероприятия пригласили 5 пар профессиональных танцоров. Они будут выступать на льду в бальных костюмах под аккомпанемент классической музыки. Вальс станет начинаться ежечасно, каждую пару станет сопровождать живая скрипка. На главной сцене будут проведены уроки для тех, кто лишь учится вальсу. Учитель танцев будет в наряде, стилизованном под XIX век.
В праздничный вечер посетителей ожидают мастер-классы вальса, польки, кадрили и танго. Помимо этого, организаторы весьма положительно относятся к тому, чтобы гости станут сами прибывать в костюмах «стиля Золотого века». В перерыве между занятиями танцами появится возможность развлечься при помощи салонных игры XIX века. Детей ожидает встреча с Дедом Морозом, который подарит малышам небольшие подарки.
«Традиционно Рождество ассоциируется со снегом, волшебством, праздником, но в прошлом это были и костюмированные балы. Таким образом, мы пришли к мнению, что рождественский вальс станет основной темой праздника текущего года на основном катке государства», — отмечается в сообщении пресс-центра ВДНХ.
Специально для мероприятия пригласили 5 пар профессиональных танцоров. Они будут выступать на льду в бальных костюмах под аккомпанемент классической музыки. Вальс станет начинаться ежечасно, каждую пару станет сопровождать живая скрипка. На главной сцене будут проведены уроки для тех, кто лишь учится вальсу. Учитель танцев будет в наряде, стилизованном под XIX век.
В праздничный вечер посетителей ожидают мастер-классы вальса, польки, кадрили и танго. Помимо этого, организаторы весьма положительно относятся к тому, чтобы гости станут сами прибывать в костюмах «стиля Золотого века». В перерыве между занятиями танцами появится возможность развлечься при помощи салонных игры XIX века. Детей ожидает встреча с Дедом Морозом, который подарит малышам небольшие подарки.
Автор: Валерий Антонов