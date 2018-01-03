В Дании у коллекционера украли самую дорогую бутылку водки в мире
В Дании у коллекционера совершили похищение наиболее дорогостоящей бутылки водки во всем мире. Речь идет о предмете стоимостью в $1,3 млн, сообщил пострадавший Брайан Энгберг.
В соответствии с его словами, неизвестный совершил проникновение в бар с названием Cafe 33, где располагалась коллекция водок, после чего похитил редкую бутылку «Руссо-Балт». В своем сообщении на странице Facebook Энгберг прикрепил и снимки злоумышленника. Коллекционер дал обещание наградить тех, кто поможет совершить поимку.
Бутылка «Руссо-Балт» была выпущена компанией Dartz Motorz, специализирующейся на создании бронеавтомобилей. Автопроизводитель получил всемирную известность еще в 1910-м после того, как принял участие в ралли на участке Санкт-Петербург — Неаполь. В 1911-м авто их выпуска смогли получить первое место во время гонок в Монте-Карло. На бутылке водки изображено авто Dartz Motorz, тогда как пробка украшена двуглавым орлом. Для изготовления коллекционного предмета применялось серебро и золото.
В соответствии с его словами, неизвестный совершил проникновение в бар с названием Cafe 33, где располагалась коллекция водок, после чего похитил редкую бутылку «Руссо-Балт». В своем сообщении на странице Facebook Энгберг прикрепил и снимки злоумышленника. Коллекционер дал обещание наградить тех, кто поможет совершить поимку.
Бутылка «Руссо-Балт» была выпущена компанией Dartz Motorz, специализирующейся на создании бронеавтомобилей. Автопроизводитель получил всемирную известность еще в 1910-м после того, как принял участие в ралли на участке Санкт-Петербург — Неаполь. В 1911-м авто их выпуска смогли получить первое место во время гонок в Монте-Карло. На бутылке водки изображено авто Dartz Motorz, тогда как пробка украшена двуглавым орлом. Для изготовления коллекционного предмета применялось серебро и золото.
Автор: Валерий Антонов