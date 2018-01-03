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exclusive / Общество

Во время выступления в Киеве Виталий Кличко забыл украинский язык
Виталий Кличко во время выступления на территории Киева забыл украинский язык, перепутав одно из сказанных слов. Видео с речью мэра столицы Украины накануне было обнародовано на просторах Facebook.

Во время выступления в Киеве Виталий Кличко забыл украинский язык


В новом году Виталий Кличко выступил перед жителями Киева, и уже успел удивить общественность незнанием украинского языка. В частности, мэр рассказывал о том, как украсят столицу в преддверии Рождества, чтобы создать у общественности праздничное настроение. Так, в процессе выступления он говорит словосочетание “зіркове нібо”, хотя должен был произнести “небо”.

Собравшиеся на площади граждане на такую ошибку Виталия Кличко отреагировали дружным и громким смехом. Сам политик спустя мгновение исправился, однако его речь успели записать на видео и разместить в Сети, где ролик вызвал бурные обсуждения. Многие пользователи заявили, что мэр снова начал пополнять украинский язык странными конструкциями.

В сентябре прошлого года Виталий Кличко сел на мотоцикл, чтобы проверить в Киеве качество дорог.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:30
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