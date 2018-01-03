В Греции потерпел крушение принадлежащий ВВС учебный самолет T-2
В Греции потерпел крушение учебный самолет, находящийся на балансе ВВС. Местом падения борта модели T-2 стал Пелопоннес. Ни один член экипажа не пострадал, отмечается в сообщении Генштаба военной авиации.
«Приблизительно в 12:00 3 января при проведении тренировочного полета самолет Т-2, прикрепленный к 120-му учебному авиакрылу, потерпел крушение по технической причине. На тот момент самолет находился на расстоянии в 2 морские мили южнее аэропорта Каламата. Спустя 4 минут вертолет AB-205 поднял членов экипажа. Они здоровы и были переданы в своё подразделение»,- отмечается в сообщении.
В целях расследования причин падения самолета сформирована специальная комиссия.
«Приблизительно в 12:00 3 января при проведении тренировочного полета самолет Т-2, прикрепленный к 120-му учебному авиакрылу, потерпел крушение по технической причине. На тот момент самолет находился на расстоянии в 2 морские мили южнее аэропорта Каламата. Спустя 4 минут вертолет AB-205 поднял членов экипажа. Они здоровы и были переданы в своё подразделение»,- отмечается в сообщении.
В целях расследования причин падения самолета сформирована специальная комиссия.
Автор: Валерий Антонов