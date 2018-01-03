Сбербанк уведомил о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне
На территории Чечни произведена успешная ликвидация системы по отмыванию денежных средств. Соответствующие сведения озвучил Станислав Кузнецов, занимающий должность замглавы правления Сбербанка.
В беседе с журналистами Кузнецов уточнил, что в 2017 году в пределах Чечни удалось выявить несколько "отмывочных" каналов. В ходе совместной работы с органами правопорядка Республики удалось закрыть несколько десятков счетов, и в итоге "отмывочная" система оказалась полностью ликвидирована. Кроме того, представитель Сбербанка рассказал, что в минувшем году кредитной организации удалось предотвратить хищение порядка 20 млрд рублей, что пытались реализовать хакеры.
Такой процесс осуществлялся в том числе и посредством создания специальных групп, которые занимаются поисками и помогаю в устранении разного рода уязвимостей в работе системы Сбербанка. Тестирование последних осуществляется как в открытом, так и в закрытом режиме.
Ранее стало известно, что в Рублево-Архангельском может появиться “Умный город” от Сбербанка.
В беседе с журналистами Кузнецов уточнил, что в 2017 году в пределах Чечни удалось выявить несколько "отмывочных" каналов. В ходе совместной работы с органами правопорядка Республики удалось закрыть несколько десятков счетов, и в итоге "отмывочная" система оказалась полностью ликвидирована. Кроме того, представитель Сбербанка рассказал, что в минувшем году кредитной организации удалось предотвратить хищение порядка 20 млрд рублей, что пытались реализовать хакеры.
Такой процесс осуществлялся в том числе и посредством создания специальных групп, которые занимаются поисками и помогаю в устранении разного рода уязвимостей в работе системы Сбербанка. Тестирование последних осуществляется как в открытом, так и в закрытом режиме.
Ранее стало известно, что в Рублево-Архангельском может появиться “Умный город” от Сбербанка.
Автор: Марина Вебер