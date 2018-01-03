В Сети пользователи обсуждают видео с дымящейся в Подмосковье электричкой
В Сети активно обсуждают видео, а котором запечатлена горящая электричка. Отмечается, что поезд курсирует по железнодорожным линиям Подмосковья.
На кадрах можно увидеть, что из нескольких вагонов электропоезда исходит густой дым. Как итог станция оказалась окутана им. В соответствии с данными СМИ, возгорания в самом вагоне электропоезда не произошло. Инцидент случился на станции Голицино. Подробности относительно причин выясняются специалистами компетентных органов и служб.
На кадрах можно увидеть, что из нескольких вагонов электропоезда исходит густой дым. Как итог станция оказалась окутана им. В соответствии с данными СМИ, возгорания в самом вагоне электропоезда не произошло. Инцидент случился на станции Голицино. Подробности относительно причин выясняются специалистами компетентных органов и служб.
Автор: Валерий Антонов