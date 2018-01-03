Deutsche Welle: Музей Освенцима в 2017-м установил новый рекорд посещаемости
Немецкое издание Deutsche Welle информирует, что исторический музей на месте бывшего концентрационного лагеря Освенцим или Аушвиц в 2017 стал рекордно популярным. Так, судьбой еврейских узников заинтересовались более двух миллионов граждан из разных стран мира.
В 2016 концлагерь посетили на 50 тысяч меньше, хотя с 2001-го количество приезжих варьировалось в пределах полумиллиона. В этом году в Аушвице побывали туристы из Польши (почти 50 тыс.), Америки (340 тыс.), Великобритании (180 тыс.), Канады, Украины, Германии, Греции.
В 2016 концлагерь посетили на 50 тысяч меньше, хотя с 2001-го количество приезжих варьировалось в пределах полумиллиона. В этом году в Аушвице побывали туристы из Польши (почти 50 тыс.), Америки (340 тыс.), Великобритании (180 тыс.), Канады, Украины, Германии, Греции.
Автор: Долгих Анна