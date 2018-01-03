В Украине поврежден памятник участникам конфликта в Донбассе
На территории Украины поврежден памятник, установленный в связи с конфликтом в пределах Донбасса. Сведения предоставлены управлением полиции страны по Донецкой области.
Согласно имеющимся сведениям, отмечен инцидент накануне, 2 января, на территории города Константиновка, входящего в состав Донецкой области. Неизвестные злоумышленники повредили монумент, который установлен как память деятельности участников АТО. В частности, объект размещался в сквере Афганцев и был посвящен трем местным жителям, которые умерли в процессе защиты Украины в рамках антитеррористической операции. Заявление о случившемся в полицию поступило от небезразличных граждан.
Представители МВД Украины рассказали, что открыт поврежденный памятник в середине октября 2017 года. По факту порчи конструкции органами правопорядка Донецкой области возбуждено делопроизводство, сейчас продолжаются поиски возможных подозреваемых, выясняются детали случившегося. Более подробных сведений об инциденте не предоставляется.
Согласно имеющимся сведениям, отмечен инцидент накануне, 2 января, на территории города Константиновка, входящего в состав Донецкой области. Неизвестные злоумышленники повредили монумент, который установлен как память деятельности участников АТО. В частности, объект размещался в сквере Афганцев и был посвящен трем местным жителям, которые умерли в процессе защиты Украины в рамках антитеррористической операции. Заявление о случившемся в полицию поступило от небезразличных граждан.
Представители МВД Украины рассказали, что открыт поврежденный памятник в середине октября 2017 года. По факту порчи конструкции органами правопорядка Донецкой области возбуждено делопроизводство, сейчас продолжаются поиски возможных подозреваемых, выясняются детали случившегося. Более подробных сведений об инциденте не предоставляется.
Автор: Марина Вебер