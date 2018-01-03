Новое поколение Nokia 6 получит процессор Snapdragon 630
В интернете появились данные о характеристиках нового поколения Nokia 6. Обновлённая модификация смартфона получила процессор Snapdragon 630, отличающийся частотой 2,21 Ггц.
Помимо 8-ядерного чипа, модель может похвастать и большим объемом ОЗУ – 4 ГБ. Сведения о новом гаджете были представлены на портале GeekBench. Отметим, что компания HMD Global производит вторую версию своего бюджетного девайса с более высокими параметрами производительности.
Смартфон на сегодня уже получил регистрационный номер TA-1054. Известно, что работа девайса будет вестись под управлением Android Oreo (версия 8.0). Портал GeekBench по итогам тестирования присвоил смартфону 863 очка при одноядерной проверке и 4163 – при многоядерной. Отметим, прошла версия получила 638 и 2719 балла соответственно. Предположительно, HMD Global покажет устройство во время официальной презентации 5 января. Смартфон укомплектуют тремя вариантами расцветки корпуса. Помимо белого и черного, будет продаваться устройство синего цвета.
Помимо 8-ядерного чипа, модель может похвастать и большим объемом ОЗУ – 4 ГБ. Сведения о новом гаджете были представлены на портале GeekBench. Отметим, что компания HMD Global производит вторую версию своего бюджетного девайса с более высокими параметрами производительности.
Смартфон на сегодня уже получил регистрационный номер TA-1054. Известно, что работа девайса будет вестись под управлением Android Oreo (версия 8.0). Портал GeekBench по итогам тестирования присвоил смартфону 863 очка при одноядерной проверке и 4163 – при многоядерной. Отметим, прошла версия получила 638 и 2719 балла соответственно. Предположительно, HMD Global покажет устройство во время официальной презентации 5 января. Смартфон укомплектуют тремя вариантами расцветки корпуса. Помимо белого и черного, будет продаваться устройство синего цвета.
Автор: Валерий Антонов