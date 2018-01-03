Экс-фотограф Барака Обамы показал “ядерную кнопку” президента США
Пит Соуза, в прошлом фотограф Барака Обамы, продемонстрировал общественности, каким образом выглядит “ядерная кнопка” президента США. Такой кадр появился накануне на странице деятеля в Instagram.
Снимок на странице фотографа появился после открытого заявления Дональда Трампа о том, что имеющаяся в его распоряжении ядерная кнопка на порядок больше и, кроме того, мощнее, нежели у лидера КНДР Ким Чен Ына. На первом кадре видно, как один из представителей Белого дома в чемодане поднимает непосредственно на борт самолета мобильную точку, предоставляющую возможность осуществлять управление системой стратегической обороны страны. Следующий кадр демонстрирует указанную красную кнопку, что установлена непосредственно на столе главы США в Овальном кабинете. Также на панели красуется герб и надпись, гласящая, что тяжелые решения принимать непросто.
При этом Пит Соуза решил уточнить, что красная кнопка размещена там отнюдь не для того, чтобы с ее помощью развязать войну. Как правило, используется указанный объект президентом США для того, чтобы в неотложном порядке вызвать к себе помощника.
Снимок на странице фотографа появился после открытого заявления Дональда Трампа о том, что имеющаяся в его распоряжении ядерная кнопка на порядок больше и, кроме того, мощнее, нежели у лидера КНДР Ким Чен Ына. На первом кадре видно, как один из представителей Белого дома в чемодане поднимает непосредственно на борт самолета мобильную точку, предоставляющую возможность осуществлять управление системой стратегической обороны страны. Следующий кадр демонстрирует указанную красную кнопку, что установлена непосредственно на столе главы США в Овальном кабинете. Также на панели красуется герб и надпись, гласящая, что тяжелые решения принимать непросто.
При этом Пит Соуза решил уточнить, что красная кнопка размещена там отнюдь не для того, чтобы с ее помощью развязать войну. Как правило, используется указанный объект президентом США для того, чтобы в неотложном порядке вызвать к себе помощника.
Автор: Марина Вебер