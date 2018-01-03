В Таджикистане четверо скончались от отравленного плова
В Таджикистане после праздничного застолья четверо жителей скончались от отравленного плова. Как показала экспертиза, блюдо содержало смертельно опасный нитрат натрия, который попал в еду.
Изначальной версией трагического происшествия было отравление некачественным алкоголем, однако позже лабораторный анализ выявил яд в пище. Как нитрат натрия попал в плов, до сих пор остается неизвестным. Обычно кристаллическое вещество с солоноватым вкусом используют для металлообрабатывающей, стекольной промышленности, также в удобрениях, пиротехнике, ракетном топливе и горючих смесях. Расследование и выяснение обстоятельств дела продолжается.
Изначальной версией трагического происшествия было отравление некачественным алкоголем, однако позже лабораторный анализ выявил яд в пище. Как нитрат натрия попал в плов, до сих пор остается неизвестным. Обычно кристаллическое вещество с солоноватым вкусом используют для металлообрабатывающей, стекольной промышленности, также в удобрениях, пиротехнике, ракетном топливе и горючих смесях. Расследование и выяснение обстоятельств дела продолжается.
Автор: Долгих Анна