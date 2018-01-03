Samsung покажет на CES 2018 изогнутый монитор для MacBook
Южнокорейская компания Samsung представила ЖК-монитор модели CJ791, подготовленный для выставки CES 2018 в Лас-Вегасе. По словам разработчиков, новинка стала первым в мире изогнутым монитором, который получил интерфейс Intel Thunderbolt 3.
На практике его можно подключить к ноутбуку при помощи кабеля соответствующего стандарта без необходимости использовать дополнительные провода. Это дает возможность добиться передачи информации на скорости в 40 Гбит/с, что приблизительно в 4 раза превосходит скорость работы USB. За счет использования Thunderbolt 3 у пользователей будет возможность вести взаимодействие с системой мониторов, док-станций, периферийных девайсов, включая компьютеры производства Apple, ноутбуки с портом USB Type-C, а также устройствами для хранения данных либо использования внешней графической карты.
Вдобавок, интерфейс Thunderbolt 3 позволяет применять модель CJ791 как устройство подзарядки ноутбуков на мощности до 85 Вт. Монитор получил изогнутый дисплей диагональю 34 дюймов при соотношении сторон 21:9 и разрешающей способности 3440х1440 px. Матрица создавалась по фирменной технологии QLED, что дает возможность охватить весь спектр цветовой гаммы sRGB. Время отклика монитора не более 4 мс.
На практике его можно подключить к ноутбуку при помощи кабеля соответствующего стандарта без необходимости использовать дополнительные провода. Это дает возможность добиться передачи информации на скорости в 40 Гбит/с, что приблизительно в 4 раза превосходит скорость работы USB. За счет использования Thunderbolt 3 у пользователей будет возможность вести взаимодействие с системой мониторов, док-станций, периферийных девайсов, включая компьютеры производства Apple, ноутбуки с портом USB Type-C, а также устройствами для хранения данных либо использования внешней графической карты.
Вдобавок, интерфейс Thunderbolt 3 позволяет применять модель CJ791 как устройство подзарядки ноутбуков на мощности до 85 Вт. Монитор получил изогнутый дисплей диагональю 34 дюймов при соотношении сторон 21:9 и разрешающей способности 3440х1440 px. Матрица создавалась по фирменной технологии QLED, что дает возможность охватить весь спектр цветовой гаммы sRGB. Время отклика монитора не более 4 мс.
Автор: Валерий Антонов