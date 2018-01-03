Электрички на Белорусском направлении в Москве могут двигаться с опозданием
В Москве электрички, двигающиеся в Белорусском направлении, могут прибывать на станции с опозданием. Причиной этого стало задымление одного из поездов, сообщают работники пресс-центра МЖД.
«Движение поездов не приостанавливалось, его организовали при помощи использования соседних путей. Возможны возросшие интервалы в графике передвижения пригородных электропоездов», - отмечается в сообщении железнодорожной компании.
Задымление без возгорания случилось в оборудовании, размещенном под одним из вагонов поезда приблизительно в 16:26. Указывается, что все пассажиры, которые планировали отправиться на этом составе, двигаются в направлении Москвы на попутных электричках. К месту ЧП отправили специальный пожарный поезд. До его прибытия задымление пытались ликвидировать при помощи имеющихся в наличии средств пожаротушения. Секция электропоезда, в которой возникло задымление, будет отцеплена и отбуксирована в тупик. Специалисты определяют причины случившегося.
«Движение поездов не приостанавливалось, его организовали при помощи использования соседних путей. Возможны возросшие интервалы в графике передвижения пригородных электропоездов», - отмечается в сообщении железнодорожной компании.
Задымление без возгорания случилось в оборудовании, размещенном под одним из вагонов поезда приблизительно в 16:26. Указывается, что все пассажиры, которые планировали отправиться на этом составе, двигаются в направлении Москвы на попутных электричках. К месту ЧП отправили специальный пожарный поезд. До его прибытия задымление пытались ликвидировать при помощи имеющихся в наличии средств пожаротушения. Секция электропоезда, в которой возникло задымление, будет отцеплена и отбуксирована в тупик. Специалисты определяют причины случившегося.
Автор: Валерий Антонов