Ксения Собчак рассказала об очередях в ее штаб в Москве
Ксения Собчак заявила, что в ее штаб, размещенный на территории Москвы, собираются очереди из желающих поддержать ее кандидатуру. Такой пост появился в личном профиле отечественной теледивы в сети Instagram.
Как призналась Собчак, в штабе ее сегодня ожидал настоящий праздник, а именно очередь из граждан, которые пришли, чтобы оставить свою подпись в поддержку кандидата. Притом шли люди не только из Москвы, но и из целого ряда других регионов России. Они делились главными проблемами и переживаниями, а кандидат в президенты уже ищет способ решения этих трудностей. Собчак намерена 4 января снова посетить штаб на Петровке, чтобы лично поблагодарить людей за поддержку.
Она уверена, что это достойный ответ всем, кто не верил в честный сбор голосов граждан, ведь всего за 5 дней кампании удалось собрать свыше 5 тысяч “чистых” подписей от россиян. Наибольшую поддержку Собчак отмечает в пределах Ульяновска, Екатеринбурга, а также в Москве и Санкт-Петербурге. “Мы собираем подписи в 56 (!!)регионах без выходных и праздников”, — напомнила теледива своим сторонникам.
Как призналась Собчак, в штабе ее сегодня ожидал настоящий праздник, а именно очередь из граждан, которые пришли, чтобы оставить свою подпись в поддержку кандидата. Притом шли люди не только из Москвы, но и из целого ряда других регионов России. Они делились главными проблемами и переживаниями, а кандидат в президенты уже ищет способ решения этих трудностей. Собчак намерена 4 января снова посетить штаб на Петровке, чтобы лично поблагодарить людей за поддержку.
Она уверена, что это достойный ответ всем, кто не верил в честный сбор голосов граждан, ведь всего за 5 дней кампании удалось собрать свыше 5 тысяч “чистых” подписей от россиян. Наибольшую поддержку Собчак отмечает в пределах Ульяновска, Екатеринбурга, а также в Москве и Санкт-Петербурге. “Мы собираем подписи в 56 (!!)регионах без выходных и праздников”, — напомнила теледива своим сторонникам.
Автор: Марина Вебер