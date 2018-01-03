В Калининграде пьяный мужчина угнал автомобиль и поехал «таксовать»
В Калининграде нетрезвый мужчина угнал автомобиль и поехал на нем «таксовать». Житель города решился на подобный поступок после новогоднего корпоратива в качестве меры получения дополнительных финансовых средств.
Отмечается, что в водительской двери транспорта были вставлены ключи. Имеющий судимость 35-летний мужчина принял решение воспользоваться случаем и прибыть домой на авто, игнорируя факт пребывания в нетрезвом виде и отсутствие прав на вождение. После прибытия к себе калининградец задержался ненадолго и отправился зарабатывать, «таксуя» в праздничную ночь с использованием новогодних тарифов.
Собственница авто впоследствии вспомнила, что оставила ключи в авто, однако забрать их не смогла ввиду отсутствия транспортного средства на месте. Женщина подала заявление в полицию. Правоохранители оперативно обнаружили угонщика, который на тот момент подвозил очередного клиента, и произвели задержание. Было инициировано уголовное дело, авто возвращено владелице.
Отмечается, что в водительской двери транспорта были вставлены ключи. Имеющий судимость 35-летний мужчина принял решение воспользоваться случаем и прибыть домой на авто, игнорируя факт пребывания в нетрезвом виде и отсутствие прав на вождение. После прибытия к себе калининградец задержался ненадолго и отправился зарабатывать, «таксуя» в праздничную ночь с использованием новогодних тарифов.
Собственница авто впоследствии вспомнила, что оставила ключи в авто, однако забрать их не смогла ввиду отсутствия транспортного средства на месте. Женщина подала заявление в полицию. Правоохранители оперативно обнаружили угонщика, который на тот момент подвозил очередного клиента, и произвели задержание. Было инициировано уголовное дело, авто возвращено владелице.
Автор: Валерий Антонов