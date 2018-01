Virtual Hydlide назвали игрой с самой плохой графикой

Так, решительную критику со стороны общественности вызвала выпущенная в 1992 году игра Executioners, которая отличалась низким качеством графики и малым количеством возможностей. Среди новинок тоже нашлись аутсайдеры, например, увидевшая мир в 2014 году игра Life of Black Tiger, где пользователям на себя пришлось взять роль черного тигра. Доступен проект на консолях PlayStation 4.Не слишком впечатлил геймеров и эксклюзивный проект Vroom in the Night Sky, выпущенный специально для владельцев Nintendo Switch, где необходимо с метлой за спиной разъезжать на байке. Закрывает составленный пользователями Сети рейтинг и достаточно новый проект, а именно представленный весной 2017 года боевик Drawn to Death, от которого у некоторых игроков просто начинали болеть глаза.