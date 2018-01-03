ТОП-3 масштабных космических взрывов будущего возглавил взрыв черных дыр Ока Саурона
Ученые назвали ТОП-3 наиболее масштабных взрывов в космосе, которые произойдут в будущем. Лидером стала ожидаемая детонация центра галактики Ока Саурона, поскольку там расположены 2 черные дыры.
После окончания опытов астрономам удалось определить, что вероятность возникновения крупного космического взрыва неодинакова в различных галактиках, однако именно черные дыры несут угрозу достаточно большую, чтобы их взрывы могли повлиять на множество соседних объектов. По версии ученых, галактика в созвездии Гончие Псы спустя всего миллион лет может стать источником мощного взрыва. Это событие из-за 2-х черных дыр может оказаться столь масштабным, что окажет воздействие даже на Млечный путь.
В созвездии Девы также ожидается сильный взрыв черной дыры, однако сроки на сегодня остаются непрогнозируемыми. Завершает ТОП-3 вероятная аннигиляция двух черных дыр в квазаре J0045+41.
После окончания опытов астрономам удалось определить, что вероятность возникновения крупного космического взрыва неодинакова в различных галактиках, однако именно черные дыры несут угрозу достаточно большую, чтобы их взрывы могли повлиять на множество соседних объектов. По версии ученых, галактика в созвездии Гончие Псы спустя всего миллион лет может стать источником мощного взрыва. Это событие из-за 2-х черных дыр может оказаться столь масштабным, что окажет воздействие даже на Млечный путь.
В созвездии Девы также ожидается сильный взрыв черной дыры, однако сроки на сегодня остаются непрогнозируемыми. Завершает ТОП-3 вероятная аннигиляция двух черных дыр в квазаре J0045+41.
Автор: Валерий Антонов