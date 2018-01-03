Тарасов и Костенко повторили снимок футболиста с Бузовой
Дмитрий Тарасов решил вместе с Анастасией Костенко повторить снимок, который когда-то был снят с участием футболиста и его экс-супруги Ольги Бузовой. Соответствующий кадр появился на странице спортсмена в Instagram.
Во время брака Тарасова с Ольгой Бузовой пара сделала совместный кадр в воде, где футболист удерживает сидящую у него на плечах возлюбленную. Накануне спортсмен с новой пассией Анастасией Костенко отправился на отдых на Мальдивы, где фактически повторил вышеупомянутый снимок, но уже с новой девушкой. На опубликованном в сети фото модель из Ростова сидит на плечах у Тарасова, пока пара находится в бассейне. Свою публикацию футболист сопроводил хэштегом #любовьесть.
Многие пользователи Сети сразу обратили внимание на сходство двух вышеупомянутых фото. Некоторые фолловеры отметили, что в новой вариации кадр выглядит лучше, пока другая половина подписчиков напротив раскритиковала Тарасова. В частности, по их мнению, таким образом он просто пытается задеть Ольгу Бузову еще больше.
Во время брака Тарасова с Ольгой Бузовой пара сделала совместный кадр в воде, где футболист удерживает сидящую у него на плечах возлюбленную. Накануне спортсмен с новой пассией Анастасией Костенко отправился на отдых на Мальдивы, где фактически повторил вышеупомянутый снимок, но уже с новой девушкой. На опубликованном в сети фото модель из Ростова сидит на плечах у Тарасова, пока пара находится в бассейне. Свою публикацию футболист сопроводил хэштегом #любовьесть.
Многие пользователи Сети сразу обратили внимание на сходство двух вышеупомянутых фото. Некоторые фолловеры отметили, что в новой вариации кадр выглядит лучше, пока другая половина подписчиков напротив раскритиковала Тарасова. В частности, по их мнению, таким образом он просто пытается задеть Ольгу Бузову еще больше.
Автор: Марина Вебер