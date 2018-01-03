Из Дома Союзов 10 артистов госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом
Из Дома Союзов 10 артистов были срочно отправлены в медучреждение для оказания помощи из-за ухудшения самочувствия. По предварительным данным, они пострадали вследствие отправления неизвестным веществом.
В числе симптомов, отмеченных у пострадавших, онемение конечностей и рвота. Причина случившегося выясняется. Состояние артистов на текущий момент остается невыясненным.
В числе симптомов, отмеченных у пострадавших, онемение конечностей и рвота. Причина случившегося выясняется. Состояние артистов на текущий момент остается невыясненным.
Автор: Валерий Антонов