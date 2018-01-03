Ученые: Консервированные помидоры могут повысить риск появления рака
Ученые из США провели новое исследование, по результатам которого сделали выводы об опасности консервированных помидоров с точки зрения риска возникновения рака. Причиной этого, они назвали присутствие бисфенола А. При этом исследователи утверждают, что свежие помидоры весьма полезны из-за содержания большого количества витамина C и кальция.
Томаты весьма популярны во многих странах. К примеру, в Германии они используются в процессе приготовления множества блюд. Часть компонентов могут быть «освобождены» из плодов исключительно вследствие процесса нагревания. Авторы нового проекта выяснили, что организм может воспринимать каротиноид ликопен, только после предварительного разогрева продукта.
При употреблении консервированных помидоров ученые советуют добавить небольшое количество масла. Это поможет увеличить степень усвоения каротиноидов. При этом излишне часто готовить томаты подобным образом исследователи не рекомендуют, заявляя, что это может повысить риск развития рака.
Томаты весьма популярны во многих странах. К примеру, в Германии они используются в процессе приготовления множества блюд. Часть компонентов могут быть «освобождены» из плодов исключительно вследствие процесса нагревания. Авторы нового проекта выяснили, что организм может воспринимать каротиноид ликопен, только после предварительного разогрева продукта.
При употреблении консервированных помидоров ученые советуют добавить небольшое количество масла. Это поможет увеличить степень усвоения каротиноидов. При этом излишне часто готовить томаты подобным образом исследователи не рекомендуют, заявляя, что это может повысить риск развития рака.
Автор: Валерий Антонов