Неизвестный сообщил о минировании квартиры Ксении Собчак
Неизвестный злоумышленник позвонил в органы правопорядка и сообщил о якобы минировании квартиры Ксении Собчак. Об инциденте теледива рассказала своим поклонникам посредством Instagram.
В своем посте в соцсети Ксения Собчак выразила подозрения, что 2018 год для нее окажется полон сюрпризов, поскольку именно с этого он и начался. Накануне, 2 января, в квартиру теледивы на Рублевке пришли правоохранители с собакой, сообщившие об эвакуации дома. Все потому что неизвестный гражданин обратился в экстренные службы и уведомил о минировании квартиры, принадлежащей непосредственно Собчак. Кандидат в президенты уточнила, что звонивший, вероятно, имел доступ к ее личным данным.
Сейчас по факту ложного звонка органами правопорядка возбуждено делопроизводство, и, как уточнила сама Ксения Собчак, это только начало, поскольку она намерена привлечь телефонного хулигана к ответственности.
Ранее отечественная теледива лично рассказала общественности об очередях в ее московский предвыборный штаб.
В своем посте в соцсети Ксения Собчак выразила подозрения, что 2018 год для нее окажется полон сюрпризов, поскольку именно с этого он и начался. Накануне, 2 января, в квартиру теледивы на Рублевке пришли правоохранители с собакой, сообщившие об эвакуации дома. Все потому что неизвестный гражданин обратился в экстренные службы и уведомил о минировании квартиры, принадлежащей непосредственно Собчак. Кандидат в президенты уточнила, что звонивший, вероятно, имел доступ к ее личным данным.
Сейчас по факту ложного звонка органами правопорядка возбуждено делопроизводство, и, как уточнила сама Ксения Собчак, это только начало, поскольку она намерена привлечь телефонного хулигана к ответственности.
Ранее отечественная теледива лично рассказала общественности об очередях в ее московский предвыборный штаб.
Автор: Марина Вебер