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Яна Рудковская похвасталась украшенным к праздникам домом
Яна Рудковская продемонстрировала поклонникам, каким образом украшен ее дом к новогодним праздникам. Соответствующий ролик продюсер Димы Билана разместила в своем Instagram.

Яна Рудковская похвасталась украшенным к праздникам домом


Яна Рудковская с особой ответственностью отнеслась к праздникам, решив украсить весь дом в особенном стиле. Для этого теледива обратилась к декоратору, который придерживался единого мотива во всех комнатах, поскольку в интерьере знаменитости четко выделяются золотистые и серебристые оттенки. “Волшебство новогоднего убранства нашего “домика-Гномика”, — подписала свое видео Рудковская, показав фолловерам, что ее дом выглядит как настоящий дворец.

Поклонники признали, что все действительно кажется роскошным, и создается впечатление, словно удалось попасть в настоящую сказку. Впрочем, некоторые пользователи Сети не слишком оценили обстановку по той причине, что это не являлось заслугой непосредственно Рудковской, ведь оформление комнат на себя взял профессиональный декоратор. Просмотреть видео за короткий срок успели более 20 тысяч пользователей.
Автор: Марина Вебер
Вчера, 20:38
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