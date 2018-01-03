В Нигерии из-за атаки террориста на мечеть погибли 11 человек
В Нигерии произошла террористическая атака. Во время взрыва в мечети погибли 11 мирных жителей. Помимо этого, сам боевик также скончался, отмечают очевидцы инцидента.
Как отметил один из источников, террорист-смертник отправился в мечеть, расположенную в городе Гамбору в период проведения утренней молитвы. По итогам атаки мечеть оказалась разрушена и начала гореть.
«По прошествии нескольких часов мы возвратились для эвакуации людей и обнаружили тела 11 человек, вместе с боевиком — 12», — цитируют слова очевидцев СМИ.
На сегодня ни одна из функционирующих в Нигерии экстремистских групп не сообщила о собственной причастности к совершенному нападению.
Как отметил один из источников, террорист-смертник отправился в мечеть, расположенную в городе Гамбору в период проведения утренней молитвы. По итогам атаки мечеть оказалась разрушена и начала гореть.
«По прошествии нескольких часов мы возвратились для эвакуации людей и обнаружили тела 11 человек, вместе с боевиком — 12», — цитируют слова очевидцев СМИ.
На сегодня ни одна из функционирующих в Нигерии экстремистских групп не сообщила о собственной причастности к совершенному нападению.
Автор: Валерий Антонов