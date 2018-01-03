В Чечне при выходе из магазина убит глава территориального отделения полиции
На территории Чечни при выходе из магазина убит глава территориального отделения полиции. Сведения о происшествии предоставлены СМИ, ссылающимися на пресс-центр МВД по Республике.
Согласно предоставленным данным, инцидент зафиксирован накануне в населенном пункте Автуры, входящем в состав Шалинского района Чечни. Там был убит сотрудник МВД, находившийся на посту руководителя местного отделения полиции. Источники массмедиа уточняют, что на правоохранителя осуществлено вооруженное нападение. В частности, злоумышленник выстрелил представителю органов правопорядка в спину, когда тот покидал здание продовольственного магазина. От полученного ранения потерпевший гражданин скончался.
По факту случившегося правоохранительными органами Чечни уже открыто соответствующее делопроизводство. Подозреваемым в убийстве главы отделения полиции оказался 27-летний местный житель, который в прошлом уже имел судимость. Сейчас его поисками занимаются стражи порядка, детали инцидента не разглашаются.
Согласно предоставленным данным, инцидент зафиксирован накануне в населенном пункте Автуры, входящем в состав Шалинского района Чечни. Там был убит сотрудник МВД, находившийся на посту руководителя местного отделения полиции. Источники массмедиа уточняют, что на правоохранителя осуществлено вооруженное нападение. В частности, злоумышленник выстрелил представителю органов правопорядка в спину, когда тот покидал здание продовольственного магазина. От полученного ранения потерпевший гражданин скончался.
По факту случившегося правоохранительными органами Чечни уже открыто соответствующее делопроизводство. Подозреваемым в убийстве главы отделения полиции оказался 27-летний местный житель, который в прошлом уже имел судимость. Сейчас его поисками занимаются стражи порядка, детали инцидента не разглашаются.
Автор: Марина Вебер