Сын певицы Дилноз Каримовой скончался в новогоднюю ночь от рака
Сын Дилноз Каримовой скончался в новогоднюю ночь. Ребенок таджикской певицы страдал от рака. О гибели мальчика знаменитость рассказала на личной странице в соцсети Facebook.
Несколько месяцев тому назад 5-летнему ребенку поставили диагноз о наличии лимфомы 4 степени. Первоначально он проходил лечение в онкоцентре на территории Кыргызстана. Впоследствии был отправлен к медикам в Индию в целях проведения операции.
Работники культуры Таджикистана собирали денежные средства на проведение дорогостоящего лечения мальчика. Планировалось провести благотворительный концерт в зале Госфилармонии. Деньги за билеты намеревались передать матери ребенка.
Несколько месяцев тому назад 5-летнему ребенку поставили диагноз о наличии лимфомы 4 степени. Первоначально он проходил лечение в онкоцентре на территории Кыргызстана. Впоследствии был отправлен к медикам в Индию в целях проведения операции.
Работники культуры Таджикистана собирали денежные средства на проведение дорогостоящего лечения мальчика. Планировалось провести благотворительный концерт в зале Госфилармонии. Деньги за билеты намеревались передать матери ребенка.
Автор: Валерий Антонов