Освобожденный в Афганистане канадец Джошуа Бойл взят под стражу
Освобожденный из плена в Афганистане гражданин Канады Джошуа Бойл официально взят под стражу. В адрес гражданина предъявлен целый ряд обвинений, информирует иностранный канал CBC.
Джошуа Бойл на протяжении пяти лет находился в плену у афганских боевиков, а освободить его удалось всего несколько месяцев назад. Однако накануне стало известно, что 34-летний мужчина взят под стражу, поскольку его обвиняют в сексуальных домогательствах. Кроме того, в адрес канадца выдвинуты и другие обвинения, среди которых угрозы и нападения, всего же таковых насчитывается 15. Перед судом Бойл предстал 1 января, что произошло на территории города Оттава. Правонарушения мужчина осуществил в период с середины октября и до конца декабря, однако личности двух потерпевших не раскрываются.
Канадец и его супруга, уроженка США, были взяты в плен боевиками еще в 2012 году, когда вместе занимались пешим туризмом. Пока пара пребывала в статусе заложников, у них родились трое детей, а освободить их удалось военнослужащим Пакистана.
Джошуа Бойл на протяжении пяти лет находился в плену у афганских боевиков, а освободить его удалось всего несколько месяцев назад. Однако накануне стало известно, что 34-летний мужчина взят под стражу, поскольку его обвиняют в сексуальных домогательствах. Кроме того, в адрес канадца выдвинуты и другие обвинения, среди которых угрозы и нападения, всего же таковых насчитывается 15. Перед судом Бойл предстал 1 января, что произошло на территории города Оттава. Правонарушения мужчина осуществил в период с середины октября и до конца декабря, однако личности двух потерпевших не раскрываются.
Канадец и его супруга, уроженка США, были взяты в плен боевиками еще в 2012 году, когда вместе занимались пешим туризмом. Пока пара пребывала в статусе заложников, у них родились трое детей, а освободить их удалось военнослужащим Пакистана.
Автор: Марина Вебер