В Грузии турист из Германии сломал ноги на лыжах и попал в ДТП на скорой
В Грузии турист сломал ноги во время бега на лыжах. После этого во время пребывания в карете скорой медпомощи он попал в ДТП. Гражданин Германии получил травмы на курорте Бахмаро, отмечают СМИ.
Отмечается, что автомобиль опрокинулся во время движения в направлении медучреждения в Тбилиси. ДТП случилось на участке дороги возле города Хашури. Турист и врачи при этом получили легкие повреждения. Текущее состояние гражданина Германии не уточняется.
Отмечается, что автомобиль опрокинулся во время движения в направлении медучреждения в Тбилиси. ДТП случилось на участке дороги возле города Хашури. Турист и врачи при этом получили легкие повреждения. Текущее состояние гражданина Германии не уточняется.
Автор: Валерий Антонов