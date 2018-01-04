Эксперты: Уязвимость в процессорах Intel открывает хакерам доступ к ОЗУ
В компьютерах, функционирующих на базе процессоров Intel, эксперты обнаружили критическую уязвимость. Воспользовавшись изъяном, хакеры могут получить доступ к ОЗУ.
Инженеры допустили ошибку на аппаратном уровне при создании 64-битных чипов. Любое вредоносное программное обеспечение поможет киберпреступникам украсть с ПК все личные данные, в том числе финансового характера.
Эксперты уже работают над проблемой и частично могут решить ее исправлением KPTI. Это позволит защитить ядро операционной системы, перенеся его в безопасное адресное пространство. Данный способ не идеален, так как снижает производительность на 30%.
Ранее сообщалось о трех уязвимостях, которые признали сотрудники Intel.
Инженеры допустили ошибку на аппаратном уровне при создании 64-битных чипов. Любое вредоносное программное обеспечение поможет киберпреступникам украсть с ПК все личные данные, в том числе финансового характера.
Эксперты уже работают над проблемой и частично могут решить ее исправлением KPTI. Это позволит защитить ядро операционной системы, перенеся его в безопасное адресное пространство. Данный способ не идеален, так как снижает производительность на 30%.
Ранее сообщалось о трех уязвимостях, которые признали сотрудники Intel.
Автор: Джанабилова Татьяна П