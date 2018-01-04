Эксперты прогнозируют атаки хакеров на «умные» дома и смарт-устройства в 2018 году
Эксперты составили прогноз, согласно которому в перспективе «умные» дома могут подвергнуться атакам хакеров. Под удар попадёт и другое оборудование современного дома, включая смарт-часы, телевизоры и прочую технику, облегчающую жизнь человеку.
Специалисты в сфере кибербезопасности сообщили в массмедиа, что, по их мнению, 2018 год принесет угрозы в компьютерной сфере. Разработчики, формируя пакет предложений по новым смарт-гаджетам, не уделяют достаточного внимания системам безопасности оборудования. Хакерские атаки возрастут в нынешнем году. Бытовые устройства, находящиеся в смарт-сегменте, могут быть подвергнуты многочисленным атакам.
Программисты советуют уделять больше внимания разработке систем безопасности, ограждающих «умные» дома от кибер-мошенников. Речь идёт о потенциально возможных взломах компьютерного смарт-оборудования в ближнесрочной перспективе.
Специалисты в сфере кибербезопасности сообщили в массмедиа, что, по их мнению, 2018 год принесет угрозы в компьютерной сфере. Разработчики, формируя пакет предложений по новым смарт-гаджетам, не уделяют достаточного внимания системам безопасности оборудования. Хакерские атаки возрастут в нынешнем году. Бытовые устройства, находящиеся в смарт-сегменте, могут быть подвергнуты многочисленным атакам.
Программисты советуют уделять больше внимания разработке систем безопасности, ограждающих «умные» дома от кибер-мошенников. Речь идёт о потенциально возможных взломах компьютерного смарт-оборудования в ближнесрочной перспективе.
Автор: Семен Зайцев