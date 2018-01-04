Звезда фильма «Люди Икс» Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу
Звезда фильма «Люди Икс» Эллен Пейдж, совершившая год назад каминг-аут, исполнила заветную мечту и вышла замуж за свою подружку Эмму Портнер. Соответствующий пост 30-летняя голливудская актриса разместила в микроблоге Instagram.
«Не могу поверить своему счастью. Теперь я официально могу называть эту великолепную женщину своей законной супругой», - написала Пейдж под фотографией, на которой показала две руки с обручальными кольцами.
Преданные фанаты поздравили актрису и танцовщицу со знаменательным событием и пожелали паре пронести свои чувства через всю жизнь.
Ранее замуж за подругу вышла спортсменка Кира Валкенхорст.
«Не могу поверить своему счастью. Теперь я официально могу называть эту великолепную женщину своей законной супругой», - написала Пейдж под фотографией, на которой показала две руки с обручальными кольцами.
Преданные фанаты поздравили актрису и танцовщицу со знаменательным событием и пожелали паре пронести свои чувства через всю жизнь.
Ранее замуж за подругу вышла спортсменка Кира Валкенхорст.
Автор: Джанабилова Татьяна П