Роботизированный пылесос Roomba научится строить карту покрытия домашнего Wi-Fi
До конца месяца разработчики пообещали научить пылесос Roomba, оснащенный функцией автономной работы, обучить построению и показу карты покрытия Wi-Fi. Для этого роботизированная бытовая техника станет использовать приложение iRobot.
Roomba при помощи анализа доступности Wi-Fi станет создавать карту на основе силы внутренних сигналов, демонстрирующих более слабые области. Помимо этого, он будет передавать сигналы о появлении мертвых зон. Отдельные модели Roomba станут регулироваться удаленно при помощи беспроводной связи. Таким образом, эта функция будет весьма удобной с точки зрения осознания того, где именно робот может оказаться за границами доступа к интернету.
Специалисты iRobot сообщили, что после того, как пользователи будут активировать процесс уборки, пылесос Roomba может быть переключен между режимами сигнальной карты и функции «Чистая карта», которая отмечает места, в которых робот уже произвел уборку. Карта Wi-Fi обязана оказаться полезной, поскольку покажет, куда именно нужно передвинуть маршрутизатор для полного покрытия жилплощади.
Первыми новый функционал опробуют пользователи бета-версии приложения на территории США. Активной она станет уже в середине января. Приложение iRobot предупреждает, что программа станет распространяться с ограниченной доступностью, поэтому не все желающие смогут опробовать новые возможности.
Roomba при помощи анализа доступности Wi-Fi станет создавать карту на основе силы внутренних сигналов, демонстрирующих более слабые области. Помимо этого, он будет передавать сигналы о появлении мертвых зон. Отдельные модели Roomba станут регулироваться удаленно при помощи беспроводной связи. Таким образом, эта функция будет весьма удобной с точки зрения осознания того, где именно робот может оказаться за границами доступа к интернету.
Специалисты iRobot сообщили, что после того, как пользователи будут активировать процесс уборки, пылесос Roomba может быть переключен между режимами сигнальной карты и функции «Чистая карта», которая отмечает места, в которых робот уже произвел уборку. Карта Wi-Fi обязана оказаться полезной, поскольку покажет, куда именно нужно передвинуть маршрутизатор для полного покрытия жилплощади.
Первыми новый функционал опробуют пользователи бета-версии приложения на территории США. Активной она станет уже в середине января. Приложение iRobot предупреждает, что программа станет распространяться с ограниченной доступностью, поэтому не все желающие смогут опробовать новые возможности.
Автор: Валерий Антонов