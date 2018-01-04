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Роботизированный пылесос Roomba научится строить карту покрытия домашнего Wi-Fi
До конца месяца разработчики пообещали научить пылесос Roomba, оснащенный функцией автономной работы, обучить построению и показу карты покрытия Wi-Fi. Для этого роботизированная бытовая техника станет использовать приложение iRobot.

Роботизированный пылесос Roomba научится строить карту покрытия домашнего Wi-Fi


Roomba при помощи анализа доступности Wi-Fi станет создавать карту на основе силы внутренних сигналов, демонстрирующих более слабые области. Помимо этого, он будет передавать сигналы о появлении мертвых зон. Отдельные модели Roomba станут регулироваться удаленно при помощи беспроводной связи. Таким образом, эта функция будет весьма удобной с точки зрения осознания того, где именно робот может оказаться за границами доступа к интернету.

Специалисты iRobot сообщили, что после того, как пользователи будут активировать процесс уборки, пылесос Roomba может быть переключен между режимами сигнальной карты и функции «Чистая карта», которая отмечает места, в которых робот уже произвел уборку. Карта Wi-Fi обязана оказаться полезной, поскольку покажет, куда именно нужно передвинуть маршрутизатор для полного покрытия жилплощади.

Первыми новый функционал опробуют пользователи бета-версии приложения на территории США. Активной она станет уже в середине января. Приложение iRobot предупреждает, что программа станет распространяться с ограниченной доступностью, поэтому не все желающие смогут опробовать новые возможности.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:36
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